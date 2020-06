Il mercato della Fiorentina sembra muoversi verso Roma. Il ds viola Daniele Pradè è intenzionato a rinforzare le fasce, e in questo senso potrebbero tornare molto utili i due terzini Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola. Il primo tornerà a fine stagione dal prestito al Valencia e parlerà con la società riguardo al suo futuro: su di lui c’è pure l’Atalanta. L’ex juventino, già ceduto a gennaio prima dello stop della trattativa Politano, resta in bilico anche per colpa del suo rendimento discontinuo. La Fiorentina si sarebbe già mossa per arrivare ai due giocatori, scrive “La Nazione”. Sempre il quotidiano toscano ipotizza altri affari di mercato fra i viola e la Roma. Uno su tutti Patrik Schick, che forse non verrà riscattato dal Lipsia. I giallorossi lo valutano 30 milioni, ma a Pradè non dispiacerebbe averlo in rosa.