Preoccupazione no, ma un po' di timore c'è. Mkhitaryan non ha ancora firmato, infatti, il rinnovo di contratto con la Roma che sarebbe scattato in automatico alla 25° presenza dell'armeno. Tiago Pinto ha parlato col giocatore che gli ha assicurato di trovarsi molto bene nella capitale. Per ora però non se la sente di dirà un sì definitivo. Forse anche su consiglio di Mino Raiola pronto ad ascoltare offerte per un parametro zero niente male.