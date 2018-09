La Roma sfida il Real Madrid al Bernabeu in Champions League. Di Francesco a sorpresa lancia Zaniolo con Nzonzi e De Rossi in mezzo al campo, davanti c'è Cengiz Under con Dzeko e El Shaarawy. In difesa, torna Fazio con Manolas mentre Florenzi e Kolarov saranno i due terzini davanti a Olsen. La formazione è ufficiale.