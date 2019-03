Steven Nzonzi perde la nazionale francese. Il centrocampista giallorosso non è stato incluso nelle convocazioni di Didier Deschamps in vista del doppio impegno amichevole della Francia contro Moldavia e Island,a in programma rispettivamente il 22 e il 25 marzo. E’ stata la stessa federazione transalpina a rendere note le scelte del CT tramite i propri canali ufficiali. L’ex mediano del Siviglia, che ha partecipato la scorsa estate alla gloriosa spedizione dei bleus in Russia, paga le ultime prestazioni opache offerte al pubblico capitolino