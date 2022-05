Nicolò Zaniolo regala la Conference League alla Roma, decisivo il suo gol per piegare il Feyenoord. E a fine partita il fantasista parla a Sky Sport: "Sono contentissimo, era il mio sogno fin da bambino e l’ho realizzato oggi. E’ tutta per i tifosi. Siamo una squadra forte, non sappiamo neanche noi quanto, ce la godiamo. Questa coppa è tutta per mia mamma, mio papà, mio nonno, i miei familiari".