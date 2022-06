E' stata una giornata molto intensa, quella di oggi, per il general manager della Roma Tiago Pinto, impegnato nella campagna di rafforzamento della rosa di Mourinho campione della Conference League: vi proponiamo un resoconto di tutto quello che è emerso in chiave mercato per i giallorossi.



OTTIMISMO FRATTESI - La Roma mantiene il proprio ottimismo, il giocatore spera di fare ritorno nella Capitale al più presto. Ma le richieste del Sassuolo rimangono alte e serviranno altri giorni di trattativa per far abbassare il prezzo oppure per inserire qualche contropartita. E' probabile che si vada oltre la fine di giugno.



KLUIVERT, E' STALLO - E' andato in scena anche un incontro con l'agente di Justin Kluivert, per il quale però non si registrano offerte rilevanti e quindi le decisioni sono rimandate.



CALAFIORI VA, OCCHIO ALLA FORMULA - Salernitana, Basilea e Cremonese sono le squadre interessate al giovane esterno sinistro. La novità in questo caso è che Calafiori potrebbe essere ceduto non in prestito secco, ma in prestito con obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo. In ogni caso, la Roma manterrebbe una percentuale sulla rivendita. In pole va registrata la Salernitana, molto attiva ultimamente.



COSA FA ZANIOLO? - Pinto ha visto anche l'agente di Zaniolo, Vigorelli, e non sono esclusi nuovi incontri anche a stretto giro di posta dopo la fitta giornata odierna. Non si ha traccia di maxi-offerte, né alla Roma né al giocatore, che per adesso è orientato a non rinnovare. Le parti si aggiorneranno con il passare del tempo.