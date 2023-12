Non è stato un inizio di stagione facile per Dybala. Pochi gol, i soliti guai muscolari, zero minuti in nazionale contro Uruguay e Brasile e le voci su una presunta festa con delle influencer in Sud America. . Nelle ultime 4 giornate, però, come riporta ForzaRoma.info la Joya ha preso parte a 5 gol dei 7 realizzati dai giallorossi in campionato. Due reti di fila (l’ultima volta ad aprile) e tre assist per i compagni. Un bottino che ha permesso a Mourinho di ritrovarsi quarto dopo un inizio horror e che poteva essere ancor più ricco se avesse tirato il penalty con il Lecce al posto di Lukaku. Per trovare un periodo di forma migliore occorre avvolgere il nastro e tornare al 2020 quando vestiva la maglia della Juventus e riuscì a segnare per 5 gare di fila.