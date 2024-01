La Lazio risponde a Mourinho: 'Questo è rigore pure su Marte'

, dopo il discusso episodio che ha deciso il derby tra Roma e Lazio e valido per i quarti di finale di Coppa Italia: "I giocatori di 20 anni fa mai si butterebbero come quelli di oggi. Mi sembrava che fossimo noi con più possibilità, quando si perde Dybala cambia: oggi come contro la Fiorentina. Senza di lui c'è meno qualità nel gioco. Il fallo da rigore è di un bambino top, ma di un bambino che ha 55 minuti di Serie A. Sulla rimessa laterale prima, non è possibile fare quello che abbiamo fatto. In partite di questo tipo, chi segna prima è privilegiato. Dopo chi gioca in casa ha un vantaggio, perché non ci sono più palloni. La squadra che segna per prima con Orsato vince, perché poi non lascia più giocare".Nella giornata di oggi, sul profilo Twitter ufficiale della società biancoceleste, è arrivata la secca risposta, con tanto di foto allegata, da parte della. Nello scatto condiviso dai capitolini viene evidenziato l'intervento sulla gamba di Castellanos da parte di Huijsen: un tweet che alimenta, ancora di più e se mai ce ne fosse il bisogno, la rivalità storica nella Capitale.