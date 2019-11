Francesca Costa non ci sta. La mamma del romanista Nicolò Zaniolo si sfoga a Radio Capital: "Voglio denunciare questa cosa perché gli insulti sessisti li vedo nella stessa misura di quelli razzisti e di discriminazione territoriale. Allo stadio le offese arrivano da uomini adulti, ma sono gli adolescenti a scrivere le cose peggiori: sono una mamma, e mi preoccupa che questo atteggiamento potrà essere usato da loro in futuro contro la fidanzata, la moglie o qualsiasi donna con cui avranno a che fare. Non bisogna pensare che siano semplicemente sfottò, solo perché ci sono sempre stati: nel 2019 non si può tollerare".