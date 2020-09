ha dichiarato a Dribbling su Rai Due: "Sperava non fosse come è poi stato. In realtà. Era disperato, perché comunque era la seconda volta e non riusciva a crederci".. Nonostante i colori, erano vicini al ragazzo, giovane e promettente, che comunque si è dimostrato umile e si è fatto voler bene da tutti.Sapete come sono, farò di tutto e non vi deluderò più'. Pensava di averci deluso! L'ho tranquillizzato, dicendo: 'Nicolò ce ne vorrebbero di figli come te!'"., mentre dopo primo infortunio era il primo a dire di poter riuscire in meno tempo. Adesso sa che deve essere cauto. E' un ragazzo bravissimo, dolcissimo, ma ha anche un temperamento difficile da gestire".e tornerà più forte di prima e non è una frase fatta, è la verità. Come ha già peraltro dimostrato dopo il primo infortunio quando è stato bravissimo. Tra le foto che mi piacciono di più c'è quella dove si vedono le sue gambe con il tatuaggio con scritto 'della mia esistenza tu sei l'essenza'. Per questo l'ho pubblicata sui social. La frase 'la vita è per il 10% ciò che ti accade, il 90 come reagisci' descrive la sua grande forza ed è come lui sta reagendo, ha capito che non può guardare indietro".