La mascherina ufficiale della Roma è tra le più costose nel mondo del calcio. Secondo quanto riporta Marca, il prezzo scelto dal club giallorosso di 15 euro per il dispositivo anti-covid personalizzato è il secondo più alto d'Europa. Solo il Barcellona infatti avrebbe scelto un costo superiore, ossia 18 euro. Stesso prezzo della mascherina romanista per l’Alavés, poi a seguire Hoffenheim (12,95 euro), Eintracht Francoforte (10 euro), Siviglia (9,90 euro), Espanyol (9,50), Torino (9 euro), Bayern Monaco (8,95 euro) e Bologna (8 euro). Già al lancio online della mascherina, molti tifosi romanisti si erano lamentati sui social per il costo troppo alto.