Clement Grenier, ex centrocampista della Roma ora al Rennes, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo, parlando del suo passato in giallorosso e dell'imminente impegno in Europa League contro la Lazio. Queste le sue parole:



Qual è il suo primo ricordo di Roma?

"Potrebbe sembrare banale, ma senza alcun dubbio il senso d’accoglienza che ho percepito in città. I tifosi hanno fatto la loro parte al mio arrivo a Fiumicino, sono stati eccezionali, ma in generale a Roma mi sono sentito a casa sin da subito ed è una sensazione che ho avuto la fortuna di condividere con la mia famiglia".



Cosa significa quindi per lei tornare nella Capitale?

Ovviamente non vedo l’ora, tornare all’Olimpico è una grande emozione, sono contento di questa opportunità, anche se ovviamente cosciente che la sfida non sarà affatto facile.



Quale Lazio si aspetta? Come pensa che Inzaghi preparerà la sfida?

"Avremo di fronte una squadra ben organizzata. Inzaghi è riuscito ad organizzare bene il proprio collettivo a livello tattico, anche perché ha a disposizione giocatori d’esperienza che possono farsi valere sia sul piano fisico sia su quello tattico".