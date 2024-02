Roma, la mossa di De Rossi: con Ndicka e Smalling si torna al modulo di Spalletti

La difesa che avrebbe voluto José Mourinho, ora se la gode Daniele De Rossi, scrive Il Messaggero. Il nuovo tecnico ritrova tutti i centrali, da Ndicka che sarà convocato domani sera, passando per Mancini, Llorente, Huijsen (fuori lista), fino a Smalling. Chris ha trascorso metà campionato tra cliniche e lettini di fisioterapia, un danno irreparabile secondo lo Special One che lo ha accusato di avergli rovinato la stagione. Il focus sulla Serie A è d'obbligo per restare in scia quarto posto, ecco perché l'obiettivo è dare maggiore solidità alla squadra che mostra delle vulnerabilità sulle corsie esterne. L'idea è spostare Mancini esterno a destra, lasciando Smalling e Ndicka centrali e magari piazzare a sinistra Angeliño dandogli più libertà di affondare e sganciarsi. Sarebbe la difesa a tre e mezzo utilizzata dal "secondo" Spalletti e che De Rossi vuole riportare a Trigoria per difendere a quattro e impostare a tre.