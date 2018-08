L'Olympique Marsiglia non molla Kevin Strootman. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club francese non ha ancora formalizzato un'offerta ma si sta muovendo tramite intermediari per convincere il giocatore e offrire alla Roma 25 milioni. Un aspetto importante è quello della tassazione, che in Francia è minore rispetto all'Italia (30%) e permetterebbe all'OM di offrire al giocatore un ingaggio di 4,5 milioni netti.