Aleksandar Kolarov via dalla Roma? Non più, il terzino ha cambiato idea. Il serbo non intende muoversi e si vedrebbe da dirigente nel futuro in giallorosso, ecco perché ha nettamente frenato ogni dialogo col Bologna e con altri club per rimanere a Roma anche nella prossima stagione da terzino titolare. Il giocatore poi potrebbe avere un ruolo all'interno del club giallorosso, da dirigente.