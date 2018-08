Il 28 giugno 2017 un ragazzo biondissimo e pieno di tatuaggi era appena sbarcato a Fiumicino. Un ragazzo che Monchi seguiva da tempo e che Di Francesco aveva seguito già ai tempi del Sassuolo. Il volo arrivava dall’Olanda dove questo ragazzo di 22 anni tutti sorrisi e tatuaggi aveva giocato nel Feyenoord. La Roma lo ha pagato 14 milioni più bonus, e aveva scelto di affidargli una fascia destra che non trovava pace dall’addio di Maicon. Quel ragazzo si chiama Rick Karsdorp, e ha una lesione al menisco destro che dovrà tenerlo fuori per un po’ di tempo.



GIALLO INFORTUNI - E qui inizia il mistero. C’è chi scrive che è pronto, chi ipotizza un mese di lavoro individuale, chi addirittura due mesi. Di fatto Karsdorp, dopo l’intervento di pulizia a Villa Stuart, resta ai box fino a metà ottobre. Il ritorno dal 1’ avviene in casa col Crotone esattamente 4 mesi dopo il suo sbarco a Roma. Ma l’olandese non può festeggiare. Nel secondo tempo Karsdorp si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore viene operato subito a Villa Stuart, i tempi sono incerti. Ciò che più preoccupa la Roma però è lo choc psicologico che subisce Karsdorp.



SUPPORTO - Il giocatore, che non ha ancora dimestichezza con la lingua e che non riesce ad ambientarsi anche a causa dell’infortunio, viene preso sotto l’ala protettrice di Strootman ma sono soprattutto il team manager De Sanctis e il ds Monchi a stargli vicino e a provare a rafforzarlo. La nuova vita di Karsdorp ricomincia a luglio. L’olandese finalmente sta bene, è pronto. Ma deve lavorare sodo per riprendere il passo e per sbloccarsi mentalmente. Il precampionato non è esaltante, ma sono amichevoli di luglio-agosto e valgono il giusto. Vale, invece, l’ennesimo stop. Questa volta solo muscolare, ma Karsdorp perde di nuovo terreno mentre avanza di nuovo Florenzi fresco di rinnovo.



NUOVO ESORDIO - Domani sera in un San Siro stracolmo, dopo 14 mesi da quell’arrivo in maglia rossa e tatuaggi, Karsdorp inizia una nuova vita. Forse una nuova carriera. L’olandese giocherà dal primo minuto, per la seconda volta in maglia giallorossa. Contro il Milan di Higuain, contro quel Milan degli olandesi volanti che Rick ammirava da bambino.