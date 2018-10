Presto dire se è già tornato Cigno, ma da brocco e acquisto senza senso oggi a Roma già si parla di Davide Santo…n Subito.e ha surclassato Karsdorp nella corsa alla maglia di vice Florenzi a destra. Una rinascita per Santon che all’inizio della carriera era paragonato addirittura a Maldini diventando uno dei diamanti più luminosi della cantera interista insieme a Balotelli.Poi, però, si era perso. Troppi complimenti e una vita mondana troppo mondana. Insomma Santon si era montato la testa, e si era smarrito. Davide ha passato così 7 anni di alti e (tanti) bassi tra Newcastle e Inter. Poi l’arrivo a Roma.L’ambiente milanese era diventato per lui malsano. Troppi pregiudizi, e errori spesso causati dall’eccessiva pressione.: l’Inter vuole Nainggolan e la Roma è disposta ad accettare contropartite. I cartellini di Santon e Zaniolo vanno più che bene, oltre a 24 milioni. Il terzino sbarca così a Roma anche se a Ciampino non c’è nemmeno un tifoso ad attenderlo. Davide è diverso dagli anni degli eccessi milanesi. Ora è marito di Chloe oltre che papà di Sienna. Sui social traspare tutto l’amore per la nuova vita, e anche per loro ha spinto per lasciare Milano. “Riceviamo minacce di morte, ora basta”, era sbottata la moglie appena 5 mesi fa dopo la gara con la Juve.Il ds Monchi ha creduto in lui fin dall’inizio tanto che è voluto andarlo a prendere personalmente all’aereoporto e lo ha voluto affiancare nella conferenza di presentazione.Anche Di Francesco ha sposato la sua causa, e nel momento di massima difficoltà si è affidato a lui nelle ultime due partite. Nelle gare che potevano portare all’esonero.. Il tecnico voleva essere sicuro, e lo è stato tanto da riproporlo pure al derby. In questi giorni purelo hanno spronato a dovere. Col capitano Davide aveva già legato ai tempi della nazionale.Ora togliere Santon dalla formazione titolare non sarà facile. La soluzione con Florenzi avanzato in un 4-2-3-1 più accorto non è dispiaciuta e potrebbe essere riproposta nelle partite di cartello.Di Francesco, viste le assenze, dovrebbe tornare al 4-3-3 e alternerà Santon e Florenzi contro Plzen ed Empoli. Non male per uno che fino a una settimana fa non aveva nemmeno un minuto in campionato. Di fatto Davide ha superato Karsdorp e ora punta a tornare titolare, chissà un giorno pure in nazionale.