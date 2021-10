I fatti: José Mourinho, contro la Juventus, ha utilizzato solo due delle cinque sostituzioni possibili. La Roma finora ha utilizzato 22 giocatori in campionato. Eppure il mister giallorosso è ben nutrito: 31 giocatori, compresi i due portieri di riserva e i Primavera ormai aggregati stabilmente. Solo Sampdoria e Udinese (con 20 ciascuno) ne hanno utilizzati di meno non avendo però le coppe europee da giocare. Nonostante il calendario fittissimo, lo Special One si è affidato a un gruppo ristretto, usando il turnover solo in Conference League e riducendo chiaramente il valore di mercato dei calciatori non utilizzati