, dopo aver definito i due colpi per rinforzare la mediana giallorossa in dote a Josè Mourinho,, il giovane colpo che rimpolpi il reparto offensivo. Da giorni, il club capitolino ha messo nel mirino Marcos Leonardo, attaccante in forza al Santos, in rotta con la società brasiliana., tuttavia manca ancora un accordo con il Santos, nonostante l’ultimo rilancio sia arrivato a 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus variabili. Non è bastata la dura presa di posizione del giocatore (che da qualche giorno ha deciso di non allenarsi più insieme ai suoi compagni di squadra)“Abbiamo parlato con l'agente e con il calciatore. La nostra posizione è chiara e speriamo di averlo da oggi in allenamento e in buone condizioni. Perché se ciò non accade, il Santos prenderà precauzioni. Abbiamo un ufficio legale molto competente, ma non c'è bisogno di arrivare a tanto.Oggi è un giocatore della nazionale, so cosa gli passa per la testa. Non vogliamo alcun tipo di contenzioso, vogliamo Marcos Leonardo in campo". In sostanza, serve un’accelerata per trovare la tanto attesa fumata bianca., procuratrice che cura gli interessi del centravanti brasiliano. Pimenta, in queste ore, è volata in Brasile, ripresentando le medesime condizioni poste in essere dalla Roma e cercando di intavolare un dialogo per chiudere la trattativa, sbloccare la situazione e soddisfare i desideri di Marcos Leonardo, pronto e volenteroso di vivere la sua prima esperienza in Europa.