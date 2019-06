Nel mirino di Petrachi e Fonseca - come riporta il Tempo -i sono in primis un portiere, due difensori ed un centrocampista. Tra i pali l'avventura di Olsen è al capolinea (la speranza è quello di piazzarlo in Inghilterra grazie ai buoni uffici di Baldini) e i nomi sono quelli di Lopez del Betis Siviglia e di Lopes del Lione. L'estremo difensore spagnolo ha una valutazione molto alta e gli andalusi stanno respingendo qualsiasi offerta, convinti di poter monetizzare maggiormente un'eventuale cessione rispetto alle proposte attuali. L'altro profilo seguito con attenzione è quello del portiere del Lione, che ha un contratto in scadenza nel 2020. dl