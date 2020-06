Tutti sul mercato, nessuno escluso. Come riporta Il Messaggero, tra i tanti nomi sulla lista di Petrachi è spuntato fuori, a sorpresa, anche quello di Amadou Diawara. Non per le prestazioni che fin qui sono state buone e in crescendo, ma perché il centrocampista giallorosso avrebbe un ottimo mercato in Premier League e potrebbe garantire sostanziose plusvalenze.