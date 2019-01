Brutte notizie per la Roma e per Eusebio Di Francesco, che perde per infortunio Juan Jesus. La prima diagnosi per il difensore brasiliano, uscito all'inizio della sfida contro la Virtus Entella, parla di iperestensione del ginocchio destro. Nelle prossime ore verranno svolti accertamenti, che chiariranno l'entità del problema.