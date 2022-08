Juventus-Roma regala sempre strascichi particolari. Come riportato da Il Tempo, il rapporto degli ispettori della Procura Federale, ha evidenziato un curioso episodio: il general manager giallorosso Tiago Pinto, avrebbe ripreso con il proprio smartphone l'arbitro Irrati mentre salutava Massimiliano Allegri e il dirigente bianconero Cherubini davanti allo spogliatoio della Juventus. L'arbitro fiorentino sarebbe poi stato "scortato" in campo dall'ispettore della FIGC e da un altro dirigente bianconero ovvero Luca Maggiani, il tutto sotto gli occhi (e il telefono) del portoghese. La posizione dentro Trigoria a riguardo è chiara: Pinto non ha effettuato alcun video al direttore di gara. In ogni caso, la Procura Federale non ha comunque aperto nessuno procedimento.