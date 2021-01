L'Everton di Ancelotti vuole riscattare Robin Olsen che la Roma non venderà per meno di 5 milioni. Ma nell'operazione può entrare Bernard Duarte, l'attaccante già allenato da Fonseca allo Shakthar. I due club sono al lavoro per trovare la formula di scambio magari con qualche milione a favore dell'Everton. ​Semmai qualche problemino in più potrebbe esserci per lo stipendio del giocatore. Il brasiliano all'Everton ha un ingaggio da circa tre milioni e mezzo di euro netti più una serie di bonus. Cifra che la Roma non sosterrà a meno di una spalmatura su un contratto più lungo.