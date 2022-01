José, allenatore della, parla a Mediaset dopo la partita vinta in Coppa Italia contro il: "La nostra rosa ha i suoi limiti e noi li conosciamo. Maitland-Niles e Sergio hanno portato una trasformazione positiva e nuove opzioni e qualche miglioramento. Però è nel nostro profilo e il nostro progetto è poco a poco"."Manca tanto ancora. Abbiamo ancora qualche partita e anche la sosta. Per me non ci sono dubbi che l'Inter è la squadra più forte del campionato e in questo caso della Coppa Italia. A noi è toccata la partita più difficile da giocare ma andremo lì e cercheremo di fare la sorpresa. Vediamo se sarà così"."Dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della passione e dell'empatia dico undici perché sono veramente molto felice di essere in un posto dove sento che aiuto gli altri e la gente si fida di me. Non potevo essere più felice di essere qui. Dal punto di vista calcistico, giocare per finire fra il quarto e l'ottavo posto non è quello che voglio però è un momento e un progetto diverso.. Non voglio nascondere che nel primo tempo ho pensato alla frustrazione perché tecnicamente abbiamo fatto una partita orribile. Sono contento in questo momento di essere l'allenatore della Roma e non cambierei questo progetto per nessun altro."Magari il tuo concetto di tecnica è diverso dal mio. Per me il più basico della tecnica è non perdere un passaggio di dieci metri, fare un controllo orientato. Poi fare le scelte giuste. Per tanta gente è un concetto diverso di quello che è tecnica. Per me abbiamo fatto una partita tecnicamente povera. Quando perdiamo palla, non è l'avversario che ha recuperato ma che noi l'abbiamo persa"."Non so. Mi devo preparare come ho fatto nella partita di Roma contro l'Inter e cercare di non avere emozioni. Dopo dipende. Sono tornato a San Siro per giocare contro il Milan e mi hanno insultato. La gente non lo farà però ho intenzione di fare la partita con la mia Roma. I tifosi dell'Inter faranno la loro partita con i suoi giocatori e il suo allenatore. Ma la gente non dimentica".