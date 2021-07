Il futuro di Devid Bouah sembra essere sempre più lontano da Roma. Dopo la scorsa stagione passata in prestito al Cosenza, il terzino ora potrebbe fare ritorno in Calabria grazie all'interesse della Reggina.La trattativa per il passaggio di Bouah alla Reggina è ben avviata e il calciatore potrebbe sposare i colori granata proprio nelle prossime ore.