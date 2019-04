Olsen farà le valigie, e Mirante tornerà a fare il secondo. Il primo obiettivo per la porta giallorossa - secondo la Gazzetta dello Sporto - è invece Cragno del Cagliari, anche se non dispiace il camerunense André Onana dell’Ajax. Un altro che sembra destinato all’addio sembra essere Manolas, che ha una clausola di rescissione di 36 milioni, anche se una piccola percentuale sembra essere appannaggio degli agenti che lo assistono. Il primo candidato per prenderne il posto è Mancini dell’Atalanta, con cui Monchi peraltro aveva già intavolato delle trattative.