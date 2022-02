Dopo le esternazioni di Mourinho, diversi dei titolari saranno messi sul mercato, se arriveranno offerte degne secondo la Gazzetta dello Sport. In ogni caso serviranno almeno tre ottimi giocatori: un difensore, un regista e un attaccante. Sul primo fronte piace Marcos Senesi, argentino, centrale del Feyenoord, che ha il contratto in scadenza nel 2023. In mediana il nome è uno: Granit Xhaka, svizzero di origine albanese, 29 anni, in forza all’Arsenal, ma in estate ad un passo dalla Roma, prima di rinnovare il contratto fino al 2024. Per il reparto avanzato, infine, occhi su Filip Kostic, serbo, 29 anni, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte, con cui ha un contratto che termina nel 2023. Morale: fra cartellini e ingaggi, per la proprietà statunitense significherà staccare un assegno virtuale da circa cento milioni.