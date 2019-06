Roma-Petrachi, stretta finale. Non è un segreto che il direttore sportivo stia già lavorando per portare in Italia Paulo Fonseca: ieri è volato prima a Madrid insieme al Ceo Guido Fienga per incontrare l'allenatore portoghese, poi è sbarcato in serata nella capitale.



I TEMPI - Filtro giallorosso mode ON nella vita di Gianluca Petrachi, che però formalmente è ancora il direttore sportivo del Torino. Ma la sabbia nella clessidra sta per finire, per l'annuncio del suo trasferimento ormai è solo questione di tempo: la settimana prossima dovrebbe arrivare la fumata bianca con la quale diventerà a tutti gli effetti il nuovo ds della Roma, lunedì può essere già la giornata chiave per l'annuncio ufficiale.



BRACCIO DI FERRO - Il tira e molla con il Torino è quindi arrivato alle battute conclusive con il presidente Urbano Cairo che si sta convincendo a perdere uno degli uomini chiave della crescita del Toro dopo essere andato su tutte le furie quando Petrachi presentò le dimissioni. Prima però bisognerà trovare l'accordo tra il club gratana e il (quasi ex) ds per risolvere il contratto, dopo che nelle ultime ora è sfumata anche la possibilità di uno scambio con il baby attaccante giallorosso Gianmarco Cangiano (QUI i dettagli). Petrachi già a lavoro per costruire la nuova Roma, e per l'annuncio è solo questione di tempo.

@francGuerrieri