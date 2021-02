Il difensore della Roma Rick Karsdorp ha parlato al portale ad.nl del suo momento positivo in maglia giallorossa e ha risposto così a proposito di un suo possibile ritorno in nazionale: "È troppo facile parlarne in questo momento. Non ho giocato per molto tempo e, adesso, che gioco con continuità in Serie A dovrei reclamare ad alta voce un posto con gli oranje? Non funziona così. L'ultima volta sono stati convocati Dumfries ed Hateboer che, a mio modo di vedere, si sono messi in evidenza per un periodo di tempo più lungo rispetto al mio".