Ottimismo, ma non ancora certezza. Il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma è in canna ma - diversamente da quanto riportato stamattina da alcuni organi di stampa - non c'è stato ieri un nuovo incontro oggi tra l'agente del capitano e Tiago Pinto. Il general manager era impegnato con Busardò e anche dall'entourage del numero 7 arrivano smentite. Le due parti sono vicine ma si rivedranno più avanti per concludere (o meno) l'accordo dopo l'incontro di qualche giorno fa a Trigoria. Trapela, però, come detto grande ottimismo per il rinnovo di Lorenzo fino al 2026 ma bisogna ancora limare dei dettagli.