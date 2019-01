Il mercato giallorosso si muove in uscita. Andrea Bernardelli, segretario sportivo della Spal, e Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica dei ferraresi, in un incontro con la Roma hanno manifestato l’interesse per Gregoire Defrel e Luca Pellegrini. Per quanto riguarda il francese, l’operazione potrebbe trovare un ostacolo nella volontà della Sampdoria di trattenere il giocatore. I liguri, dopo l’infortunio di Caprari, che ha rimediato una frattura del perone, non vorrebbero privarsi dell’ex Sassuolo e l’indiziato numero uno per sfoltire il reparto offensivo blucerchiato è Kownacki. Difficile un trasferimento anche per il pesante ingaggio della punta originaria della Martinica. Il giovane terzino romano invece è stato richiesto in prestito secco per 6 mesi. I