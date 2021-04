Mai davvero a disposizione in questa stagione, eppure ancora convinto di poter dire la sua. Javier Pastore si allena con la Roma pensa con forza al suo rientro in campo. Il Flaco, che non è partito per Amsterdam non essendo inserito nella lista UEFA del club, ha ormai messo alle spalle la doppia operazione all’anca che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi. Ecco il suo messaggio, condiviso tramite una storia Instagram: “Un giorno giocherò”.