Una cena di gruppo, senza Mourinho e lo staff tecnico come concordato. La Roma si è ritrovata nella settimana più calda al centro della capitale, vicino Piazza Navona, per preparare il doppio impegno con Torino e (soprattutto) Feyenoord che vale una stagione. Presenti tutti i giocatori: da Pellegrini ad Abraham passando per Zaniolo e Smalling. Si è parlato di tutto, ovviamente anche del Feyenoord. Fuori un po' di parapiglia quando alcuni tifosi si sono accorti della presenza della Roma ma soprattutto per l'atteggiamento di certo poco cordiale della sicurezza nei confronti di qualche giornalista. Non la prima cena di gruppo, ma forse la più importante. Tutti uniti per puntare all’obiettivo grosso: la vittoria della Conference e la qualificazione in Europa League. Domani a Trigoria conferenza stampa di Mourinho, poi via alla doppia trasferta.