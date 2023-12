La Roma si gode i gol di Romelu Lukaku, uno dei grandi colpi dell'estate scorsa per il quale i giallorossi a fine stagione si siederanno a tavolino con il Chelsea per vedere se si riesce a trovare un accordo per trattenerlo nella capitale. Per questo, a gennaio la Roma non si muoverà per il grande colpo in attacco: i giallorossi si rinforzeranno in altri reparti per poi vedere come muoversi in attacco nel mercato estivo. La priorità è la permanenza di Lukaku, altrimenti si andrà su altri obiettivi.