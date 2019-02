Nella notte, a Campo Testaccio, è comparso uno striscione polemico nei confronti del programma tv “Le Iene“, firmato dai tifosi della Roma. A scatenare il dissenso dei romanisti è stato un servizio, con annessa intervista, sulla vita privata di Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa. Lo striscione recita: “Fate tanta moralità, ma il rispetto dove sta? Più che “Iena”, sciacallo!”. Nicolò Devitiis, la “Iena” in questione, è stato costretto a “chiudere” il profilo Instagram ieri per i troppi insulti ricevuti tra commenti e messaggi di posta. La stessa Francesca Costa, proprio su Instagram, ha invece precisato che l’intervista non era voluta.