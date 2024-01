Roma, la Ternana ci prova per Pagano

Riccardo Pagano potrebbe lasciare la Roma. Sul centrocampista della Primavera, partito questa mattina verso Riyad in vista del match di domani contro l'Al Shabab, ci sarebbero sia la Ternana che il Feralpisalò con gli umbri però in vantaggio. Dopo aver svolto tutto il ritiro estivo con i giallorossi di Mourinho, il 2004 nativo di Tivoli ha debuttato in Serie A lo scorso agosto nel match d'esordio contro la Salernitana e in stagione è già sceso in campo in 7 occasioni (4 in campionato e 3 in Europa League).