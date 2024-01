Roma, la TOP 5 dell'era Pinto: Dybala, Lukaku ma non solo

Redazione CM

Guardando indietro, nel lavoro di Tiago Pinto alla Roma ci sono alcune operazioni di mercato da sottolineare in rosso. In positivo. Perché se da una parte Mourinho ha storto il naso su Renato Sanches & co., dall'altra ha sorriso per gli arrivi di alcuni giocatori che si sono rivelati importanti prima per vincere la Conference, e poi per il cammino in Europa League fino alla fine persa col Siviglia. Dopo questa sessione di mercato il rapporto tra Pinto e la Roma si concluderà, un matrimonio fatto di alti e bassi che abbiamo analizzato così.



