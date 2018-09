Justin Kluivert è una delle tribune eccellenti di mercoledì sera (assieme a quelle di Karsdorp e Juan Jesus). "Avete visto chi è andato in tribuna, non devo dire nient’altro", ha commentato Di Francesco a fine partita, riferendosi a quei giocatori che secondo lui non danno quello che dovrebbero. A differenza, invece, di Zaniolo, per esempio. Se sia stato davvero questo il motivo della panchina di Kluivert non si sa, di certo l’olandese non c’è rimasto bene come scrive la Gazzetta dello Sport. Ed allora che serva da stimolo per fare ancora qualcosa in più.