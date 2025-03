Roma, la UEFA punisce Ranieri per le parole contro Rosetti: multa da 20mila euro

AFP via Getty Images

La sfuriata di Claudiodopo Porto-Roma costa cara. Laha punito l’allenatore dei giallorossi con una multa da 20mila euro. Nessun giornata di squalifica per Ranieri che giovedì contro l’Athletic Club sarà regolarmente in panchina. Ma non finisce qui. Altri 11mila euro sono stati inflitti al club giallorosso per ‘condotta improria della squadra’ mentre l’ulteriore sanzione di 8mila euro è per ‘atti di danneggiamento arrecati allo stadio e/o gli impianti’– Ranieri dopo Porto-– gara terminata 1-1 – aveva attaccato duramente l’arbitro Stieler: “Alla fine ho detto ai ragazzi di venire via, l’arbitro non meritava il Quello che è successo è un dato di fatto, basta pensare alle otto ammonizioni. Qualcuna l’abbiamo anche meritata, magari siamo stati anche ingenui, ma con questo arbitraggio abbiamo fatto un miracolo”.si è infuriato per la gestione dei cartellini. Inoltre, la Roma ha poi terminato la gara in 10 uomini per l’espulsione die il mister aveva aggiunto: “Ci ha dato cartellini contro ovunque, a chi li voleva dare e chi ha minacciato di darglieli. Alla fine temevo anche che ci fischiasse un rigore contro, aspettava solo l’occasione giusta per farli vincere. I ragazzi questo lo hanno capito bene, erano nervosi anche per questo”.

– Ma le parole dure non erano state solamente contro l’arbitro, ma anche contro il designatore: “Un mio amico mi ha detto che è lo stesso che ha mandato Taylor a Budapest”. Il riferimento è alla fine di Europa League del 2023 persa contro ila causa di clamorosi errori del fischietto inglese. Ranieri ha poi proseguito nell’attacco a: “Tutto il mondo sa che è una persona onestissima, ma come si fa a mandare a mandare a Porto un arbitro così casalingo, con il quale la squadra ospite ha fatto solo 9 pareggi in 22 partite, compresa questa qui. Rosetti è una persona integerrima, ma queste cose si sanno. E le sa anche lui. Un arbitro del genere in uno stadio così caldo, io una cosa del genere prima non l’ho mai vista”. Ranieri se la cava con 20mila euro di multa. Giovedì all’Olimpico laavrà il suo condottiero in panchina per continuare a sperare di arrivare fino in fondo all’Europa League.