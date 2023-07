La Uefa ha appena respinto il ricorso della Roma in merito alle 4 giornate comminate a Josè Mourinho per il post partita rovente della finale di Budapest col Siviglia. Il tecnico portoghese dovrà saltare più di metà girone in Europa League oltre alle prime due gare di Serie A contro Salernitana e Verona. La decisione da parte dell'organo calcistico era stata presa dopo i fatti della finale di Budapest col Siviglia. Lo Special One aveva insultato l'arbitro Taylor nella 'pancia' della Puskas Arena definendolo 'una fottuta disgrazia'. Il club giallorosso ha provato a far scontare qualche giornata al mister, ma la Uefa non ha cambiato idea.



Respinto anche il ricorso per quanto accaduto durante la semifinale d'andata con il Bayer Leverkusen. La Roma era stata multata con 30.000 euro ed era stata disposta - per lancio di oggetti - "la chiusura parziale dello stadio, che sarà composto da almeno 6.000 posti (3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest)" durante la prossima partita europea che giocherà come società ospitante.