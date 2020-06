Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha capito che il Lipsia continua a far filtrare dichiarazioni sulle difficoltà a riscattare Patrik Schick soltanto per un motivo strategico: La trappola fiutata dalla Roma è una strategia, ovvero quella di abbassare il prezzo da 28 milioni a 25, ma c’è chi dice che proveranno anche ad offrire 20 milioni, forti della volontà del giocatore di rimanere lì. Ben 8 milioni in meno, la Roma non ci sta.