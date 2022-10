Paulo Dybala a Sky racconta la sua verità sul rapporto con Massimiliano Allegri: “Ognuno ha le sue idee, alcune volte non vai d’accordo, ma lo dico senza polemica e non voglio che venga creata ad arte sui social come spesso capita. Poi dentro il campo si cercava di dare il massimo dentro il campo per il bene dalla Juventus. Non litigavamo tutti i giorni e per me resta uno degli allenatori che mi ha aiutato maggiormente nella mia crescita”.