Un risentimento muscolare al polpaccio ha fermato Nicolò Zaniolo, che salterà l'Inter. Niente di grave per il giocatore, che ha forzato troppo in allenamento. Starà fuori qualche giorno e poi proverà a tornare già per la prossima con la Spal o la successiva con la Fiorentina. Fonseca non ha voluto rischiare con l'Inter, soprattutto perché il giocatore era reduce da un lungo periodo ai box.