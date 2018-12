Viktoria Plzen-Roma partita senza nulla in palio per i giallorossi? Niente affatto, la squadra capitolina si gioca... lo stipendio di Eusebio Di Francesco. Come evidenzia Il Corriere della Sera infatti, da quest'anno l'Uefa ha arricchito il montepremi della Champions League, portando a 2,7 milioni di euro il premio per ogni vittoria nella massima competizione europea. Di conseguenza, in caso di vittoria, la Roma non sposterebbe nulla in termini di classifica (già aritmeticamente certo il secondo posto alle spalle del Real Madrid), ma coprirebbe quasi interamente lo stipendio annuale di Di Francesco, arrivato a 3 milioni netti dopo il rinnovo: spiegata dunque la decisione di portare tutti i migliori effettivi convocabili in Repubblica Ceca (out gli infortunati Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini), la partita ha comunque una grande importanza perché porterebbe a 62,7 i milioni di euro già incassati dalla Roma in questa edizione di Champions (finora 35,9 premio partecipazione, 8,1 per le due vittorie con il CSKA Mosca e all'andata con il Viktoria, 9,5 per l'accesso agli ottavi, 5,25 per incassi dalle tre gare).