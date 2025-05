Roma, lacrime e brividi per il ritorno di Bove: pianto sotto la Sud, applanusi e lo strscione "Edo continua a sognare"

Da agosto a maggio. Dieci mesi che sembrano una vita intera. Questo sarà statoquando,ha percorso quel tratto di campo che lo ha portatoSotto lo spicchio dei tifosi giallorossi più caldi, dove il centrocampista, nato nella Capitale, èBove è andato a raccoglierei un tifo che non è più il suo, ma che resterà sempre nella sua anima: impossibile dimenticaredopo l'arrivo nelle giovanili dal Boreale DonOrione, sotto l'egida diper un ragazzonutrito dalquartiere romano Appio Latino.

- Poi la vita gli ha fatto prendere un'altra strada:dopo la delusione per non aver potuto continuare il proprio percorso in giallorosso. Il resto è noto: il primo dicembre 2024, durante la partita casalinga contro l'Inter, è vittima died è ricoverato in terapia intensiva, dopodiché viene sottoposto a

- Oggi,L'Olimpico lo ha celebrato, l'emozione ha avuto il sopravvento: il volto rigato dalle lacrime di commozione, prima di salutare i suoi vecchi tifosi. Ricambiato da uno striscione, già prima della partita, che lo incitava. Il giro di campo, sempre in lacrime, a raccogliere l’applauso del suo stadio.In campo, mentre Bove veniva salutato dalla Sud con cori in suo onore, erano, a rendere omaggio al ragazzo. Anche, assente per infortunio, ma presente all’Olimpico, è voluto scendere in campo per salutarlo,lo ha abbracciato, Ranieri gli è stato vicino negli spogliatoi. Lacrime e brividi per un ritorno a casa che ci fa vedere il bello del calcio.