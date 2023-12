Disavventura per Nicola Zalewski. L'esterno della Roma è stato infatti derubato stanotte nella sua casa all'Eur dai ladri, che hanno forzato una porta-finestra. Come riportato da 'Roma Today', i malviventi sono poi scappati con oro e oggetti preziosi, col bottino che resta comunque da quantificare. Il fatto è avvenuto nelle scorse ore e lo stesso giocatore polacco, nella giornata di giovedì, ha chiamato il 112: i carabinieri, arrivati sul posto, hanno accertato il furto. Zalewski ha chiaramente sporto regolare denuncia. Un momento non semplice per l'esterno giallorosso, che nei mesi scorsi ha perso il posto e ora sta cercando di scalare nuovamente le gerarchie. Contro la Juventus il polacco dovrebbe giocare dall'inizio.