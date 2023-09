Tra le poche luci dell'inizio di stagione della Roma c'è sicuramente Bryan Cristante. Due gol e tre assist per il numero 4 che è ormai un fedelissimo di Mourinho. Le ottime prestazioni hanno fatto il giro del mondo e secondo quanto riportato da Il Tempo l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha messo gli occhi su di lui. Ad oggi c'è solo un semplice interesse e non è stata intavolata nessuna trattativa. Gli arabi possono mettere sul piatto un ingaggio ricco e una buona offerta per il club giallorosso.