Roma, l'allenamento speciale di Soulé per il derby VIDEO

Dopo una prima parte di stagione complicata, durante la quale ha trovato poco spazio, in questi mesi Matias Soulé sta trovando un po' più di continuità con la maglia della Roma. La società non voleva rischiare di bruciare un investimento da oltre 25 milioni di euro, e così nel periodo difficile della squadra - due cambi di allenatore con Juric per De Rossi e Ranieri per l'ex Torino - l'argentino è stato preservato e lasciato lontano dai riflettori;

- Settimana speciale quella che avvicina la Roma alla sfida contro la Lazio, "il derby non sarà mai una partita come le altre" ha detto Claudio Ranieri alla vigilia della partita. E allora testa bassa e pedalare, Soulé spinge per arrivare al meglio alla gara e insieme al suo preparatore Guido Viggianocome si vede nel video postato dal suo preparatore.

- Il ruolo marginale che ha avuto Soulé nella prima parte di stagione, ha spinto alcuni club sia italiani che stranieri a farsi avanti con la Roma per capire se c'erano margini per portarlo via dalla capitale; anche temporaneamente., stavano solo aspettando il momento giusto per lanciarlo; nei progetti del club l'argentino sarà al centro del progetto futuro della Roma, lo vedono come il post-Dybala intorno al quale far girare la squadra.