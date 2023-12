L'Arabia Saudita torna all'assalto di Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo mercato estivo l'Al-Hilal offre un contratto biennale da 30 milioni di euro netti a stagione all'attaccante belga, in prestito dal Chelsea alla Roma, dove quest'anno guadagna 7 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso potrebbe riscattarlo soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, condizione necessaria ma non ancora sufficiente a tenere Big Rom nella Capitale.